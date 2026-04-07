Pasquetta tragica in Valle di Blenio, morto in montagna un 73enne
L'uomo ritrovato in un riale poco prima di mezzanotte: sarebbe deceduto per le gravi ferite riportate in una caduta. Inutili i soccorsi
Un uomo di 73 anni è stato ritrovato morto dai soccorritori sulle montagne del Canton Ticino, nella Valle di Blenio, una zona che si trova nel nord del cantone di lingua italiana. La vittima è un cittadino svizzero residente nel Luganese, la cui scomparsa era stata segnalata nella serata del Lunedì dell’Angelo.
I soccorritori si sono messi subito all’opera: sono state coinvolte sia la Poliza Cantonale, sia la REGA (ovvero l’elisoccorso) sia il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) che hanno iniziato a perlustrare la zona partendo da Prugiasco. La mobilitazione purtroppo non è servita a salvare la vita dell’escursionista – probabilmente un pescatore – che è stato ritrovato morto poco prima di mezzanotte nella zona di Negrentino (comune di Acquarossa).
L’uomo si trovava all’interno di un riale a circa 800 metri di altitudine: le cause sono al vaglio degli inquirenti ma una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine parla di una caduta e di un decesso avvenuto a causa delle gravi ferite riportate.
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