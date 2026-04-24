Ragazzino di 11 anni in bici investito ad Arcisate
L'incidente si è verificato intorno alle 18:00 di venerdì 24 aprile. Il giovanissimo trasportato all'ospedale di Varese per le cure necessarie
Un ragazzino di 11 anni è stato investito mentre viaggiava in bicicletta ad Arcisate la sera di venerdì 24 aprile.
L’incidente si è verificato intorno alle 18:00 in via Leonardo da Vinci.
In base alle prime informazioni disponibili, il giovanissimo sarebbe rimasto ferito, ma non avrebbe riportato traumi tanto gravi da metterne in pericolo la vita. I soccorritori sanitari, intervenuti con un’ambulanza, hanno trasportato l’undicenne all’ospedale di Circolo di Varese, dove è stato preso in carico per ricevere le cure necessarie.
Sul posto dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri di Varese per assicurarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza e per svolgere i rilievi utili a ricostruire i dettagli della vicenda.
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