Spaccio “a domicilio” tra Gallarate e Cassano: arrestata coppia con un vasto giro di droga

La Polizia di Stato di Gallarate, ha arrestato una coppia di coniugi che spacciava diverse tipologie di droga, dalla cocaina all’eroina, fino a droghe sintetiche e psichedeliche.

L’attività d’indagine è nata in seguito a diverse segnalazioni che indicavano la coppia come punto di riferimento per lo spaccio nelle zone di Samarate, Gallarate e Cassano Magnago, con un consolidato modus operandi consistente in consegne “a domicilio” o cessioni dirette presso l’abitazione della coppia a Samarate, coordinate attraverso rapidi scambi di messaggistica su WhatsApp.

Il blitz è scattato quando gli agenti dell’Area Investigativa, durante un servizio di osservazione, hanno seguito la donna, alla guida di un’auto, fino a Cassano Magnago; ad un certo punto ha accostato il veicolo per un incontro rapido con un cliente: l’intervento immediato degli operatori ha permesso di bloccare lo scambio. La donna è stata trovata in possesso di tre dosi di cocaina già confezionate e di 360 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare, dove si trovava il marito, ha portato al sequestro di una gamma completa di stupefacenti, tra cui Marijuana, Hashish, Eroina, Cocaina, Ketamina ed Ecstasy/MDMA per un totale di 800 grammi, oltre a tutto l’occorrente per la preparazione delle dosi, tra cui bilancini di precisione e macchinari professionali per il sottovuoto.

Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati ulteriori 1.250 euro in contanti rinvenuti nell’abitazione e i telefoni cellulari utilizzati per gestire la rete di vendita.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro e i due coniugi sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.