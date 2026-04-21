Una mostra e le cerimonie civili per la Liberazione ad Angera
Il programma delle ricorrenze coinvolge il corpo musicale Santa Cecilia e i ragazzi delle scuole medie per la commemorazione ufficiale
Ad Angera. note del Corpo Musicale Angerese S. Cecilia accompagnano sabato 25 aprile le celebrazioni ufficiali per l’81esimo anniversario della Liberazione. Il programma della giornata, coordinato dal sindaco Marcella Androni, ripropone i momenti tradizionali della memoria civile coinvolgendo i cittadini e le istituzioni locali.
La mattinata si apre alle 9:30 con il ritrovo in piazza Parrocchiale, dove alle 9:45 viene celebrata la messa in ricordo dei caduti per la libertà. Alle 10:30 la cittadinanza si sposta in corteo verso il monumento ai Caduti in piazzale della Vittoria per il saluto delle autorità e l’omaggio solenne a chi ha partecipato alla lotta di Resistenza. (Foto d’archivio, l’ex sindaco Molgora depone una corona d’alloro nel 2020)
Il momento conclusivo della cerimonia si svolge alle 11 in sala consiliare con l’intervento degli studenti della scuola secondaria di primo grado Einaudi. All’interno del municipio è inoltre possibile visitare la mostra curata dalla sezione locale dell’Anpi Angera, allestita dal 22 al 26 aprile per ripercorrere i fatti storici legati alla fine del regime nazi-fascista.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.