Urla e lancio di bottiglie in zona stazione a Gallarate
L’episodio, meno grave di quelli dei giorni precedenti arriva dopo una settimana piuttosto animata, con due episodi avvenuti in zona stazione
Tardo pomeriggio agitato in zona stazione di Gallarate: prima i Carabinieri e poi anche la polizia locale e il 118, in due momenti diversi, sono dovuti intervenire per un uomo fuori controllo che urlava e che secondo alcuni testimoni ha anche lanciato alcune bottiglie di vetro che si erano accumulate sul marciapiede nella zona della sala scommesse.
Il 118 è intervenuto anche con automedica, il medico ha riscontrato lo stato di agitazione dell’uomo, che è stato poi tenuto d’occhio a lungo dagli agenti della polizia locale trattenutisi sul posto.
Già nella giornata di venerdì la polizia di Stato era intervenuta per la stessa persona in stato di agitazione.
L’episodio, meno grave di quelli dei giorni precedenti arriva dopo una settimana piuttosto animata, con due episodi avvenuti in zona stazione: domenica un uomo italiano che aveva dato in escandescenze in stazione salendo in auto sul marciapiede e brandendo anche un coltello, martedì sera un animata lite tra ragazzi stranieri.
L’episodio di oggi non ha comunque coinvolto altre persone al di fuori dell’uomo in stato di agitazione.
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