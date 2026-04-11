Varese News

Gallarate/Malpensa

Urla e lancio di bottiglie in zona stazione a Gallarate

L’episodio, meno grave di quelli dei giorni precedenti arriva dopo una settimana piuttosto animata, con due episodi avvenuti in zona stazione

Generico 06 Apr 2026

Tardo pomeriggio agitato in zona stazione di Gallarate: prima i Carabinieri e poi anche la polizia locale e il 118, in due momenti diversi, sono dovuti intervenire per un uomo fuori controllo che urlava e che secondo alcuni testimoni ha anche lanciato alcune bottiglie di vetro che si erano accumulate sul marciapiede nella zona della sala scommesse.

Il 118 è intervenuto anche con automedica, il medico ha riscontrato lo stato di agitazione dell’uomo, che è stato poi tenuto d’occhio a lungo dagli agenti della polizia locale trattenutisi sul posto.
Già nella giornata di venerdì la polizia di Stato era intervenuta per la stessa persona in stato di agitazione.

L’episodio, meno grave di quelli dei giorni precedenti arriva dopo una settimana piuttosto animata, con due episodi avvenuti in zona stazione: domenica un uomo italiano che aveva dato in escandescenze in stazione salendo in auto sul marciapiede e brandendo anche un coltello, martedì sera un animata lite tra ragazzi stranieri.
L’episodio di oggi non ha comunque coinvolto altre persone al di fuori dell’uomo in stato di agitazione.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.