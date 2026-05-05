Bambini e tecnologia: quando e come usare smartphone e tablet? Incontro gratuito a Varese

Smartphone, tablet e dispositivi digitali sono ormai parte integrante della vita quotidiana, anche per i più piccoli. Ma come gestirli in modo corretto? Quando è giusto introdurli e con quali limiti? A queste domande cercherà di rispondere l’incontro

Educazione digitale: quando, quanto e come accompagnare i bambini

in programma martedì 12 maggio 2026, dalle 18 alle 20, alla Scuola Piccola England di Varese (via Stadio 38).

La serata, a partecipazione gratuita, sarà guidata dalla psicologa Cristiana De Porcellinis, che accompagnerà i genitori attraverso le quattro domande fondamentali dell’educazione digitale: da quando, per quanto tempo, in che modo e perché introdurre la tecnologia nella vita dei bambini.

L’obiettivo è offrire strumenti concreti per affrontare un tema sempre più centrale nella crescita: definire regole equilibrate, comprendere opportunità e rischi del digitale e costruire un rapporto sano e consapevole con gli schermi fin dall’infanzia.

Durante l’incontro verranno condivisi consigli pratici e spunti utili per gestire situazioni quotidiane, aiutando le famiglie a orientarsi tra limiti, autonomia e responsabilità nell’uso dei dispositivi.

Per agevolare la partecipazione dei genitori, è previsto anche un servizio di baby-sitting a pagamento per bambini dai 5 anni.

L’appuntamento fa parte di “Growing Together”, un ciclo di incontri gratuiti promosso dalla Scuola bilingue Piccola England, pensato per accompagnare le famiglie nell’approfondimento di alcuni temi chiave della crescita.

Gli incontri affrontano temi come alimentazione infantile, sviluppo emotivo, educazione digitale e bilinguismo, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza educativa e il dialogo tra scuola e famiglia.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione consigliata, compilando il form