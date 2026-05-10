Camminate serali e scoperta del territorio con il GCC San Martino

Prosegue il calendario delle iniziative organizzate dal Gruppo di Cammino Carnaghese GCC San Martino, che unisce attività fisica, socialità e scoperta del territorio. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 12 maggio con la terza tappa del ciclo “INNANZ e INDRE’”.

Il ritrovo è previsto alle 21 davanti al Comune di Solbiate Arno, in Largo della Repubblica 1. La formula della camminata resta quella ormai consolidata dal gruppo: alla partenza i partecipanti imposteranno le suonerie dei cellulari e cammineranno “innanz”, cioè in avanti, fino allo scoccare della mezz’ora, momento in cui il gruppo invertirà il percorso tornando “indré”, verso il punto di partenza.

Gli organizzatori sottolineano che, in caso di lieve pioggia, la camminata si svolgerà comunque “ombrellati”. Consigliato inoltre l’utilizzo di torce e giubbotti ad alta visibilità per garantire maggiore sicurezza durante il percorso serale.

Le camminate di giugno “Per le vie della Città”

Accanto al ciclo primaverile, GCC San Martino ha annunciato anche un nuovo programma per il mese di giugno intitolato “Per le vie della Città”, una serie di tre camminate serali pensate per esplorare i centri urbani in un periodo in cui il traffico e la presenza di persone iniziano a diminuire grazie alla stagione estiva.

Le uscite si svolgeranno:

il 3 giugno a Tradate, località Ceppine

il 17 giugno a Gallarate

il 24 giugno a Varese

Per l’occasione il gruppo lancia anche un appello ai Comuni coinvolti, chiedendo la disponibilità di un accompagnatore volontario che possa guidare i partecipanti alla scoperta del territorio per circa un’ora e mezza di cammino.

Le amministrazioni interessate possono contattare GCC San Martino all’indirizzo email gccsanmartino@gmail.com.