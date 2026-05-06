Castellanzese contro Varesina: al “Provasi” si gioca per la salvezza

Domenica 10 maggio alle ore 16.00 lo stadio “Giovanni Provasi” di Castellanza ospiterà una sfida decisiva per il destino della stagione: il match di playout tra la Castellanzese e la Varesina. Novanta minuti, o forse più, che determineranno il futuro dei due club in una gara secca dove la tensione agonistica sarà protagonista assoluta.

Le coordinate del match

Trattandosi di una gara extra-campionato gestita con regole specifiche per la post-season, la società neroverde ha reso noto che non saranno validi gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi all’inizio della stagione sportiva. Tutti gli spettatori dovranno quindi munirsi di un nuovo tagliando per accedere agli spalti.

Modalità di acquisto e prevendita

Per agevolare l’afflusso dei sostenitori ed evitare code ai botteghini, è già stata attivata la prevendita online. I biglietti possono essere acquistati sul portale mailticket.it. Per chi invece preferisse il metodo tradizionale, la biglietteria dello stadio sarà operativa direttamente il giorno della partita, garantendo a tutti la possibilità di assicurarsi un posto per questo derby fondamentale.

I prezzi dei biglietti

La struttura dei prezzi prevede diverse opzioni per i tifosi. Per la Tribuna Centrale il costo è di 15 euro per l’intero e 13 euro per il ridotto, a cui va aggiunto un euro di diritti di commissione. Per quanto riguarda la Tribuna Laterale, il prezzo scende a 12 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto, sempre con la maggiorazione di un euro per le commissioni.

Una sfida da dentro o fuori

La Castellanzese e la Varesina arrivano a questo appuntamento dopo un percorso complesso, con l’obiettivo unico di mantenere la categoria. Ci si aspetta una cornice di pubblico importante, considerando la vicinanza geografica tra le due piazze e l’importanza della posta in palio che richiama non solo gli ultras, ma tutte le famiglie e gli appassionati di calcio del territorio.