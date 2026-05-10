Castellanzese – Varesina, i playout in diretta

Ultima tappa di una lunga e sofferta stagione per Castellanzese e Varesina, che si ritrovano una di fronte all’altra per una gara senza possibilità di replica. Un testa a testa che, purtroppo, porterà a una dolorosa retrocessione in Eccellenza.

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Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.