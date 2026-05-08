Capronno di Angera - Evento sponsorizzato
Dipingere con l’uncinetto (Crochet Wall Art): a Capronno il nuovo laboratorio di Catia Lab
Un’esperienza creativa e inedita che unisce il filo alla tela, per dare vita a un’opera d’arte materica e tridimensionale
Trasformare un filo di cotone in una pennellata di colore per creare un vero e proprio quadro. È questa la proposta del laboratorio firmato Catia Lab in programma mercoledì 21 e giovedì 22 maggio a Capronno di Angera.
Presso gli spazi di Natura in Moto, l’uncinetto viene utilizzato come strumento di “pittura”: i partecipanti non realizzeranno capi o accessori, ma una composizione artistica su tela canvas. Sotto la guida di Catia, si imparerà a comporre fiori, rilievi e sfumature, fissando i punti direttamente sulla base per ottenere un risultato unico e materico.
Il laboratorio è rivolto a chi possiede già una buona base della tecnica all’uncinetto, competenza necessaria per la realizzazione degli elementi tridimensionali che andranno a comporre l’opera.
Tutto il materiale necessario (kit con tela e filati di cotone, colla a caldo e uncinetti) verrà messo a disposizione dall’organizzatrice per permettere a ognuno di concentrarsi esclusivamente sulla propria visione creativa.
Per rendere l’appuntamento ancora più speciale, chi sceglierà di partecipare insieme a una “persona del cuore” riceverà un piccolo pensiero handmade creato da Catia.
DETTAGLI E COSTI DEL LABORATORIO
Il laboratorio si svolgerà in 2 serate:
Quando: mercoledì 21 e giovedì 22 maggio dalle 19:00 alle 22:00
Totale di 6 ore di formazione
Dove: Natura in Moto, Piazza Matteotti 2, Capronno di Angera (VA)
Per garantire a ogni partecipante di essere seguito al meglio nel proprio percorso creativo, i posti sono limitati.
La quota di partecipazione è suddivisa in:
Corso (2 serate): 80 €
Materiali tecnici: 15 € (Include la tela canvas, uncinetti, filati, colla a caldo e “attrezzatura ” varia. Il “risultato finale” e l’uncinetto rimarranno al partecipante).
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Contatti
@: catia_lab@yahoo.com
Info e prenotazioni: 352 0716845