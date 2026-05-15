Dal mare subito su verso l’interno: la prima tappa di “Basilicata coast to coast”
Tre amici di Gallarate sul cammino che collega i due mari
Prima tappa del “Cammino Basilicata coast o coast” in cui sono impegnati tre amici di Gallarate: si lascia il mar Tirreno diretti allo Ionio
Giunti alla stazione di Maratea scendiamo rapidamente fino al porto da dove parte
ufficialmente la nostra traversata.
Iniziamo quindi una costante salita che ci porta dapprima al pittoresco borgo antico di Maratea e poi, lungo una ripida mulattiera immersa nel bellissimo “Bosco dei Carpini”, alla sommità del monte San Biagio.
Da quassù, dai piedi della monumentale statua del Cristo Redentore si gode una magnifica vista del sottostante golfo di Policastro.
Dopo esserci goduti il panorama scendiamo brevemente per poi ricominciare a salire verso il valico di Aria di Cuppa (il punto più elevato di
giornata: 875 metri s.l.m.), accompagnati, ahinoi, da pioggia e vento.
Una volta scollinati ridiscendiamo attraverso fitti castagneti verso Trecchina, meta della tappa odierna.
Km previsti: 12,8
Km percorsi: 16,3
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