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Dalla psichedelia al rock da classifica: l’evoluzione della Steve Miller Band

Riuscirono a farne un percorso senza cadute di gusto

50 anni fa la musica

Steve Miller con la sua band era stato un buon protagonista della psichedelia californiana di fine anni ’60, ed il suo album di esordio, Children of the future del 1968, è ancora visto come uno dei manifesti di quell’epoca.

Nel 1973 però il nostro Steve, deluso da un riscontro commerciale insufficiente, decise di svoltare, e con The Joker, che era ormai l’ottavo album della band, propose un rock molto più facile ed ascoltabile. Mossa azzeccatissima per i suoi scopi, dato che il 33 giri arrivò al secondo posto delle classifiche USA, e la title track addirittura al primo. Tre anni di attesa e questo Fly like an eagle fece il bis: terzo posto per l’album, secondo per la title track e ancora primo per Rock’n me.

E andrà avanti ancora per un bel po’ (festeggiano quest’anno il sessantesimo!) con brani come Jet Airliner, Abracadabra e via di questo passo. Si può parlare di pop rock quindi, ma sempre fatto con molto gusto e senza sbracare: l’ideale da sentire in auto sulle autostrade americane.

Curiosità: la Fender che suona in copertina era stata ordinata in un negozio di New York da Jimi Hendrix, che però era morto prima di ritirarla. La acquistò Steve e dovette girarle le corde, visto che ovviamente era una chitarra per mancini! Purtroppo gliela rubarono poco dopo l’uscita del disco…

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Pubblicato il 07 Maggio 2026
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