Due incidenti in un pomeriggio, giornata nera sulla superstrada di Malpensa

Due incidenti nel giro di poche ore nello stesso tratto della superstrada di Malpensa, tra Gallarate e Samarate, hanno causato pesanti rallentamenti alla circolazione nel pomeriggio di lunedì 18 maggio.

Il primo incidente si è verificato nel primo pomeriggio: lo schianto ha provocato lunghe code lungo la 336 in direzione A8, tra Cardano e Gallarae. Cinque le persone soccorse (per fortuna non sono gravi), un’auto è finita ribaltata e le operazioni di recupero hanno richiesto tempo.

Poco dopo, alle 15.35, un secondo incidente è avvenuto praticamente nello stesso punto, nel tratto tra Gallarate Ovest/Cardano e Samarate, sempre sulla carreggiata verso l’Autolaghi. Uno scontro tra due auto, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Varese e i vigili del fuoco oltre all’ambulanza. È stata soccorsa una donna di 29 anni, che ha riportato ferite o traumi significativi ma non è in pericolo di vita.

Il tratto interessato è quello già noto per criticità e rallentamenti, come detto all’altezza della zona tra Cardano al Campo e Gallarate, dove in passato si sono verificati altri incidenti. Sul tratto vige il limite di 90 km/h anche a causa della limitata lunghezza delle corsie di immissione e uscita negli svincoli in area urbana di Gallarate.