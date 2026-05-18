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Due incidenti in un pomeriggio, giornata nera sulla superstrada di Malpensa

Entrambi sono avvenuto nel tratto tra Cardano Zona Industriale e Gallarate Centro. In totale sei le persone soccorse, tra cui una donna con lesioni significative

gallarate generico

Due incidenti nel giro di poche ore nello stesso tratto della superstrada di Malpensa, tra Gallarate e Samarate, hanno causato pesanti rallentamenti alla circolazione nel pomeriggio di lunedì 18 maggio.

Il primo incidente si è verificato nel primo pomeriggio: lo schianto ha provocato lunghe code lungo la 336 in direzione A8, tra Cardano e Gallarae. Cinque le persone soccorse (per fortuna non sono gravi), un’auto è finita ribaltata e le operazioni di recupero hanno richiesto tempo.

Poco dopo, alle 15.35, un secondo incidente è avvenuto praticamente nello stesso punto, nel tratto tra Gallarate Ovest/Cardano e Samarate, sempre sulla carreggiata verso l’Autolaghi. Uno scontro tra due auto, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Varese e i vigili del fuoco oltre all’ambulanza.  È stata soccorsa una donna di 29 anni, che ha riportato ferite o traumi significativi ma non è in pericolo di vita.

Il tratto interessato è quello già noto per criticità e rallentamenti, come detto all’altezza della zona tra Cardano al Campo e Gallarate, dove in passato si sono verificati altri incidenti. Sul tratto vige il limite di 90 km/h anche a causa della limitata lunghezza delle corsie di immissione e uscita negli svincoli in area urbana di Gallarate.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026
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