Ecco gli incontri con i cittadini per la lista “Fare Comune” di Bruno Bresciani

Proseguono gli appuntamenti pubblici in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Laveno Mombello. La lista “Fare Comune”, con candidato sindaco Bruno Bresciani, ha organizzato una serie di incontri aperti alla cittadinanza per presentare i candidati e illustrare i punti programmatici.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 20.30 presso la sala dell’Hotel de Charme, sul lungolago De Angeli a Laveno. Si proseguirà poi lunedì 11 maggio alle ore 19.00 al Circolo di Cerro, in via Buonarroti 18, e infine giovedì 14 maggio alle ore 18.45 al Crosby Corner (Circolo di Mombello), in via Zara 2.

Gli incontri rappresentano un’occasione di confronto diretto con i cittadini, durante la quale la lista “Fare Comune” presenterà la propria squadra e le proposte per il futuro del territorio.

Ricordiamo che Bruno Bresciani, come gli altri candidati sindaco per Laveno Mombello, saranno intervistati in diretta TV negli studi di VareseNews nella giornata di giovedì 7 maggio. Le interviste, singole, si potranno vedere in diretta sul canale Youtube di VareseNews e sulla pagina Facebook.