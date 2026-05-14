Grande festa per i 10 anni di Spazio Kabum

Un vero tendone da circo nel cuore dei Giardini Estensi (foto Matteo Cecchetti), spettacoli pieni, laboratori partecipatissimi e un’intera città che per quattro giorni si è lasciata sorprendere dal circo contemporaneo. Così Spazio Kabum, affiliato alla Uisp, ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività con la terza edizione di “Giardini Circensi”, trasformando il prato di Villa Mirabello in un luogo di incontro, arte e comunità.

Tutto è iniziato giovedì mattina (7 maggio) con una replica speciale dedicata alle scuole e alle comunità della provincia di Varese dello spettacolo “Apologia dell’Armadillo” della compagnia Nudimascalzi, realtà nata proprio all’interno di Spazio Kabum. Un momento particolarmente significativo per l’associazione varesina: alcuni degli allievi che negli anni hanno frequentato la scuola di circo hanno infatti proseguito la propria formazione nelle scuole professionali di Torino, diventando oggi artisti circensi a tutti gli effetti.

«Per noi è motivo di grande orgoglio», racconta Alessandra Pessina, presidentessa di Kabum, «vedere ragazzi cresciuti qui che trasformano la propria passione in una professione. È la dimostrazione concreta del valore educativo e umano del nostro lavoro».

Venerdì e sabato il prato si è riempito di bambini, famiglie e curiosi grazie ai laboratori circensi aperti a tutti. Tra le novità più apprezzate di questa edizione il laboratorio della domenica mattina dedicato agli over 65, a dimostrazione che il circo può davvero essere praticato a ogni età.

Grande successo anche per gli spettacoli serali ospitati nello chapiteau del Circo Madera. Sul palco si sono alternati “Maman aime beaucoup les fraises” di Nicola Bertazzoni, il “Gran Cabaret Madera” con gli artisti del Circo Madera – Silvia Laniado, Roberto Sblattero, Nicola Bertazzoni, Donatella Zaccagnino e Isaac Valle – fino alla chiusura con “A ruota libera” di e con Roberto Sblattero.

In scena si sono intrecciati acrobatica, giocoleria, musica, teatro e comicità, dando vita a spettacoli capaci di sorprendere, emozionare e raccontare tutta la forza del circo contemporaneo: un linguaggio artistico vivo, poetico e profondamente umano.

Il festival ha ospitato anche momenti culturali ed espositivi grazie all’installazione “Il Circolo del Circo”, realizzata dal Centro di Documentazione per il Circo Contemporaneo di Torino negli spazi del Museo di Villa Mirabello. Qui il pubblico ha potuto scoprire la storia della celebre famiglia Zacchini, storica dinastia di uomini e donne cannone che per oltre quarant’anni ha portato questa spettacolare disciplina in tutto il mondo.

Ma Giardini Circensi non è stato solo spettacolo. Domenica pomeriggio gli adolescenti di Spazio Kabum hanno portato in scena il risultato di un anno di percorso educativo e artistico attraverso il progetto “Re-Play Circo, reti, crescita giovanile”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando “Educare Insieme”.

«Non potevamo desiderare compleanno migliore», raccontano Alessandra, Martino e Damiano soci fondatori di Spazio Kabum, ringraziando insegnanti, volontari e soci dell’associazione che hanno reso possibile il festival. «Kabum non è soltanto una scuola di circo, ma una vera comunità, che lavora sul territorio e con il territorio, dialogando e portando l’arte del circo come strumento di inclusione e crescita».

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