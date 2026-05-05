Ice Breakers profeti in patria: Varese vince il torneo A8 di curling

Con quattro successi in altrettante partite, una delle squadre di casa – gli Ice Breakers – si è aggiudicata la terza edizione del Torneo Internazionale di Curling “A8 Mi-Va” disputato nel ponte del 1-2 maggio. Un appuntamento molto atteso e partecipato, con una novantina di giocatori provenienti da ben otto nazioni differenti.

Galleria fotografica Curling, il torneo “A8 Mi-Va” all’Acinque Ice Arena 4 di 6

A battere tutti, appunto, sono stati gli Ice Breakers, squadra messa in pista dalla società di casa – la Varese Curling – e formata da Laura Tommasina, Matteo Basili, Roberto Brigada e Sebastian Keiser. Il quartetto ha potuto festeggiare al termine di un match combattuto contro un’altra formazione locale, i “The Goners”. Sul podio sono saliti anche gli svizzeri del team Nunavut di Chiasso – argento – e il Random Team, squadra mista lombardo-piemontese che ha vinto il bronzo.

La società di casa, presieduta da Davide Quilici, oltre a riscuotere consensi a livello organizzativo si è anche distinta sul piano sportivo. Al di là del primo posto, i varesini hanno brillato con gli stessi Goners (quinti solo per la classifica avulsa dovuta al conto degli end vinti), con il team Varese 21100 finito settimo soltanto dopo la sconfitta all’ultima sfida con Chiasso. Brave anche le ragazze del team LS che hanno offerto prestazioni di carattere, dando battaglia e dimostrando una crescita tecnica che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti.

«Il torneo è stato estremamente equilibrato e il pubblico ha potuto apprezzare lo spirito del curling – spiegano gli organizzatori – Vedere un podio internazionale e così tanti atleti di valore a Varese è motivo di orgoglio. La vittoria di una squadra locale è la ciliegina sulla torta di una due giorni di sport indimenticabile».