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Saronno/Tradate

Incidente in A9 tra Turate e Lomazzo: due chilometri di coda verso la Svizzera

Scontro tra più veicoli nel tratto comasco dell’autostrada. Due persone coinvolte, traffico rallentato in direzione nord

ambulanza autostrada castellanza

Mattinata difficile lungo l’autostrada A9 Milano-Como-Chiasso a causa di un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord, in direzione della Svizzera.

Secondo le informazioni diffuse da Autostrade per l’Italia, si sono formati circa due chilometri di coda tra Turate e Lomazzo Nord a causa del sinistro, segnalato poco dopo le 7 del mattino.

Nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti più veicoli. Due le persone coinvolte: una donna di 29 anni e un uomo di 43 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati da Soreu Laghi con un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo in codice giallo. Allertata anche Ats Novate.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata hanno provocato forti rallentamenti alla circolazione verso il confine svizzero, con traffico intenso lungo tutto il tratto interessato. (immagine di repertorio)

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Pubblicato il 15 Maggio 2026
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