Incidente in A9 tra Turate e Lomazzo: due chilometri di coda verso la Svizzera
Scontro tra più veicoli nel tratto comasco dell’autostrada. Due persone coinvolte, traffico rallentato in direzione nord
Mattinata difficile lungo l’autostrada A9 Milano-Como-Chiasso a causa di un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord, in direzione della Svizzera.
Secondo le informazioni diffuse da Autostrade per l’Italia, si sono formati circa due chilometri di coda tra Turate e Lomazzo Nord a causa del sinistro, segnalato poco dopo le 7 del mattino.
Nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti più veicoli. Due le persone coinvolte: una donna di 29 anni e un uomo di 43 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati da Soreu Laghi con un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo in codice giallo. Allertata anche Ats Novate.
Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata hanno provocato forti rallentamenti alla circolazione verso il confine svizzero, con traffico intenso lungo tutto il tratto interessato. (immagine di repertorio)
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