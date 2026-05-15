Incidente in A9 tra Turate e Lomazzo: due chilometri di coda verso la Svizzera

Mattinata difficile lungo l’autostrada A9 Milano-Como-Chiasso a causa di un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord, in direzione della Svizzera.

Secondo le informazioni diffuse da Autostrade per l’Italia, si sono formati circa due chilometri di coda tra Turate e Lomazzo Nord a causa del sinistro, segnalato poco dopo le 7 del mattino.

Nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti più veicoli. Due le persone coinvolte: una donna di 29 anni e un uomo di 43 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati da Soreu Laghi con un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo in codice giallo. Allertata anche Ats Novate.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata hanno provocato forti rallentamenti alla circolazione verso il confine svizzero, con traffico intenso lungo tutto il tratto interessato. (immagine di repertorio)