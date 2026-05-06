Matteo Di Conza protagonista alla Maratona di Praga
Grande prestazione per l'atleta di Porto Ceresio che, nonostante un recente infortunio e solo cinque settimane di allenamento, chiude la maratona internazionale di Praga
Porto Ceresio festeggia il risultato sportivo di un suo cittadino alla Vodafone Praga Marathon, svoltasi domenica 3 maggio. Matteo Di Conza ha tagliato il traguardo della prestigiosa competizione internazionale confermandosi tra i migliori atleti italiani in gara, nonostante una preparazione condizionata da un recente stop forzato.
La sfida contro il tempo e l’infortunio
L’atleta di Porto Ceresio si è presentato al via della maratona nella capitale ceca dopo aver superato un infortunio che lo ha tenuto lontano dagli allenamenti per diverse settimane. Questo imprevisto ha inevitabilmente rallentato la marcia di avvicinamento all’evento, lasciandogli a disposizione soltanto cinque settimane per ritrovare la condizione necessaria a coprire i 42 chilometri del percorso.
Sotto la guida tecnica del suo allenatore Maurizio Brassini – già coach della nota maratoneta azzurra Sara Dossena – Di Conza è riuscito a ottimizzare il poco tempo a disposizione, puntando su una preparazione intensa e mirata per limitare i danni dovuti al lungo periodo di inattività.
Il risultato tecnico a Praga
La prestazione cronometrica ha rispecchiato la solidità dell’atleta: Di Conza ha chiuso la maratona con il tempo di 2h44′. Sebbene il risultato sia lontano dal suo primato personale di 2h31′, la gestione della gara gli ha permesso di ottenere un piazzamento di rilievo nella classifica generale.
Il tempo fatto registrare sulle strade praghesi gli è valso infatti il titolo di secondo miglior corridore italiano all’arrivo. Un traguardo che, contestualizzato alle difficoltà fisiche degli ultimi mesi, assume un valore tecnico e agonistico di primo piano per il podista varesotto.
Soddisfazione per il piazzamento
Il piazzamento ottenuto rappresenta un’importante iniezione di fiducia per il futuro della stagione sportiva. Riuscire a mantenere un ritmo elevato e a classificarsi come secondo italiano in una vetrina internazionale come quella di Praga conferma la competitività di Di Conza, pronto ora a ripartire verso nuovi obiettivi cronometrici una volta ritrovata la piena forma fisica.
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