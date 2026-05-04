Polonara, addio al basket giocato: “Palla a spicchi, mi mancherai”

Achille Polonara non tornerà a giocare a basket a livello agonistico. La notizia arriva dalla stessa ala azzurra, che pochi mesi fa ha rischiato la vita per le conseguenze della leucemia mieloide che lo aveva colpito nel giugno del 2025: Polonara ha annunciato la scelta sul proprio profilo Instagram che nel giro di pochissimo tempo si è riempito di messaggi di solidarietà da parte di tutto il mondo dei canestri.

«Ho provato a rientrare ma ho capito che era ora di dire basta» scrive il 34enne giocatore nato ad Ancona. In questa stagione Polonara era stato regolarmente tesserato dalla Dinamo Sassari – una delle squadre in cui ha giocato in carriera – senza però mai poter andare a referto. Nelle ultime settimane inoltre aveva svolto qualche allenamento con la formazione di Avellino, località vicina a Battipaglia di dove è originaria la moglie Erika. Ora però la scelta di smettere.

«Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un Uomo – ha scritto Achille – grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!!Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi».

A corredo della sua comunicazione, Polonara ha pubblicato una serie di fotografie che lo ritraggono con molte delle maglie indossate durante la carriera. Dopo la prima, dedicata alla Nazionale, c’è proprio quella con la Cimberio Varese: un’immagine scattata in trasferta, al Forum di Assago, in occasione della vittoria sull’Olimpia nei quarti di finale della Coppa Italia 2013. La stessa partita da cui è tratta la foto in apertura di questo articolo.

Nel corso della sua carriera Polonara, cresciuto nel vivaio della Stamura Ancona, ha giocato per Teramo, Varese, Reggio Emilia, Sassari, Vitoria, Fenerbahce, Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna. Ha vinto in tutto quattro campionati tra Spagna, Turchia, Lituania e infine Italia, senza riuscire a concludere i playoff tricolori dello scorso anno con la Virtus proprio per la scoperta della malattia. Prima della leucemia, Polonara aveva dovuto superare un tumore ai testicoli che lo aveva costretto a un primo stop dall’attività agonistica. Ora quello definitivo, ma lo rivedremo senza dubbio sui campi in altre vesti. E lo aspettiamo a Masnago al più presto.