Un incidente blocca il traffico verso il casello autostradale di Sesto Calende
Intervento dei soccorsi in codice giallo per uomini di quarant'anni: il sinistro si è verificato nella prima mattinata di lunedì lungo il tratto della A8/A26 in direzione Milano
L’incidente tra due automobili avvenuto la mattina di lunedì 11 maggio ha congestionato il traffico al casello autostradale di ingresso di Sesto Calende.
Lo scontro si è verificato attorno alle 7:30, nel punto in cui la carreggiata affronta la curva del cavalcavia numero 47, in direzione Milano.
L’impatto ha coinvolto tre uomini, uno di 38 e due di 41 anni. La dinamica dell’evento ha causato immediatamente la formazione di lunghe code che si sono estese fino ai caselli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese per la messa in sicurezza dell’area e gli agenti della Polizia Stradale di Novate per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica e per la gestione della viabilità.
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