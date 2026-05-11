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Un incidente blocca il traffico verso il casello autostradale di Sesto Calende

Intervento dei soccorsi in codice giallo per uomini di quarant'anni: il sinistro si è verificato nella prima mattinata di lunedì lungo il tratto della A8/A26 in direzione Milano

Incidente autostrada sesto calende

L’incidente tra due automobili avvenuto la mattina di lunedì 11 maggio ha congestionato il traffico al casello autostradale di ingresso di Sesto Calende.

Lo scontro si è verificato attorno alle 7:30, nel punto in cui la carreggiata affronta la curva del cavalcavia numero 47, in direzione Milano.

L’impatto ha coinvolto tre uomini, uno di 38 e due di 41 anni. La dinamica dell’evento ha causato immediatamente la formazione di lunghe code che si sono estese fino ai caselli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese per la messa in sicurezza dell’area e gli agenti della Polizia Stradale di Novate per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica e per la gestione della viabilità.

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Pubblicato il 11 Maggio 2026
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