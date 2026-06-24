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Busto Arsizio/Altomilanese

Ciclista investito a Legnano in via Liguria

L'incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina. Coinvolto un uomo di 51 anni, soccorso in codice giallo

ambulanza saronno

Incidente stradale nelle prime ore di oggi, poco prima delle 7, a Legnano, dove un ciclista è stato investito lungo via Liguria.

L’allarme è scattato quando mancava un quarto alle 7, quando la centrale operativa dell’emergenza ha inviato sul posto i soccorsi per un investimento che ha coinvolto un uomo di 51 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un mezzo di soccorso avanzato. L’uomo è stato assistito in codice giallo; il mezzo di soccorso avanzato ha concluso l’intervento direttamente sul posto.

Per i rilievi e gli accertamenti sulle cause dell’investimento sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Legnano, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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Pubblicato il 24 Giugno 2026
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