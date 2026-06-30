Doppio incendio nel Parco delle Groane a Solaro e Cesate. L’appello: «Massima prudenza»
Dopo gli ultimi incendi il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea invita chi frequenta le aree verdi a segnalare tempestivamente ogni principio di incendio e ad evitare qualsiasi comportamento che possa innescare le fiamme
Due incendi nel giro di pochi giorni hanno interessato il territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, mettendo alla prova i volontari dell’Antincendio boschivo (AIB), della Protezione civile del Parco e i Vigili del fuoco. Il pronto intervento delle squadre ha evitato conseguenze ben più gravi, ma il Parco lancia un nuovo appello ai cittadini: con il caldo intenso e la vegetazione secca è fondamentale adottare comportamenti prudenti per prevenire gli incendi boschivi.
Due roghi tra Solaro e Cesate
Il primo intervento risale alla serata di venerdì, quando un principio d’incendio è divampato al confine tra Solaro e Cesate. Grazie alla rapidità delle operazioni, le fiamme sono state contenute in un’area di circa 20 metri quadrati a bordo strada, impedendo che raggiungessero il bosco.
Più impegnativo il secondo episodio, sviluppatosi lunedì 29 giugno in prossimità di via Celini a Solaro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le squadre AIB del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea e i gruppi convenzionati di Protezione civile di Seveso, che hanno lavorato in modo coordinato per circoscrivere e spegnere il rogo.
A supporto dei volontari, impegnati per ore sotto temperature elevate, era presente anche un’ambulanza della Croce Rossa Alte Groane. Dopo lo spegnimento delle fiamme sono proseguite le operazioni di bonifica, necessarie per evitare eventuali riprese favorite dal vento. L’incendio è stato dichiarato definitivamente estinto alle 15.
Le fiamme hanno interessato circa 1.200 metri quadrati di area verde e boschiva.
«Il bilancio avrebbe potuto essere molto più pesante»
«Il bilancio avrebbe potuto essere molto più pesante – sottolinea Claudio Attilio Camisasca, comandante della Polizia locale del Parco delle Groane –. Desidero ringraziare, a nome di tutto il Parco, i volontari intervenuti e tutti gli enti coinvolti per l’eccellente gioco di squadra che ha permesso di mettere rapidamente in sicurezza l’area e limitare i danni».
L’appello del Parco: evitare ogni comportamento a rischio
Proprio alla luce degli ultimi episodi, il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea richiama cittadini ed escursionisti alla massima attenzione.
Le alte temperature e la vegetazione particolarmente secca rendono infatti i boschi molto vulnerabili agli incendi. Pur essendo attualmente in vigore un livello di criticità ordinaria (codice giallo) secondo il bollettino di Regione Lombardia, il rischio resta concreto.
Per questo il Parco invita chi frequenta le aree verdi a non accendere fuochi, evitare qualsiasi comportamento che possa provocare scintille o inneschi e segnalare immediatamente eventuali principi di incendio ai numeri di emergenza. Un gesto di attenzione che può fare la differenza e contribuire a proteggere un patrimonio naturale prezioso.
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