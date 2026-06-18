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Saronno/Tradate

È la settimana del Palio del Seprio, sfide e divertimento fra i sei comuni in gara

Si sta disputando la quinta edizione del Palio del Seprio, che si concluderà domenica 21 giugno a Locate Varesino

Palio del seprio 2026

È arrivato anche quest’anno il momento del Palio del Seprio, la manifestazione che riunisce Gornate Olona, Lonate Ceppino, la frazione tradatese di Abbiate Guazzone, Locate Varesino, Venegono Inferiore e Castelseprio.

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La quinta edizione del Palio del Seprio 4 di 7
Palio del seprio 2026
Palio del seprio 2026
Palio del seprio 2026
Palio del seprio 2026

Le sei squadre da qualche anno attendono il mese di giugno per sfidarsi e divertirsi, mostrando l’affiatamento e l’unione esistente fra i comuni dell’asse del Seprio. Siamo giunti alla quinta edizione e l’entusiasmo resta invariato. 

Sera dopo sera, dopo la giornata inaugurale tenutasi il 13 giugno, ci sono giochi, competizioni sportive e momenti che sanno riunire sia le squadre in campo, con i loro atleti, ma anche un bel pubblico che partecipa per fare il tifo.

Palio del seprio 2026

Dal tiro alla fune alla briscola, dal gioco dei bicchieri alla staffetta, grandi e piccini si sfidano con la voglia di portare a casa la vittoria.

Palio 2026_calendario

Palio del seprio 2026

Domenica 21 giugno a Locate Varesino si terranno le premiazioni, ma solo dopo le ultime gare che permetteranno di accaparrarsi gli ultimi determinanti punti.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026
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