È la settimana del Palio del Seprio, sfide e divertimento fra i sei comuni in gara
Si sta disputando la quinta edizione del Palio del Seprio, che si concluderà domenica 21 giugno a Locate Varesino
È arrivato anche quest’anno il momento del Palio del Seprio, la manifestazione che riunisce Gornate Olona, Lonate Ceppino, la frazione tradatese di Abbiate Guazzone, Locate Varesino, Venegono Inferiore e Castelseprio.
Le sei squadre da qualche anno attendono il mese di giugno per sfidarsi e divertirsi, mostrando l’affiatamento e l’unione esistente fra i comuni dell’asse del Seprio. Siamo giunti alla quinta edizione e l’entusiasmo resta invariato.
Sera dopo sera, dopo la giornata inaugurale tenutasi il 13 giugno, ci sono giochi, competizioni sportive e momenti che sanno riunire sia le squadre in campo, con i loro atleti, ma anche un bel pubblico che partecipa per fare il tifo.
Dal tiro alla fune alla briscola, dal gioco dei bicchieri alla staffetta, grandi e piccini si sfidano con la voglia di portare a casa la vittoria.
Domenica 21 giugno a Locate Varesino si terranno le premiazioni, ma solo dopo le ultime gare che permetteranno di accaparrarsi gli ultimi determinanti punti.
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