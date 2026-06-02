Furti con scasso: tre arresti nel Mendrisiotto
Fra i tre finiti in manette c'è anche un 26enne cittadino cubano residente in Italia. Le principali ipotesi di reato sono quelle di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio
Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunicano il recente arresto di un 21enne e un 26enne cittadini cileni residenti in Cile e di un 26enne cittadino cubano residente in Italia. I tre uomini sono stati fermati dai collaboratori dell’UDSC in territorio di Chiasso, nell’ambito di una specifica operazione, mentre si trovavano a bordo di una vettura con targhe italiane.
A loro si è giunti grazie a un’articolata indagine dalla Polizia cantonale a seguito di alcuni furti con scasso in abitazione (tentati e commessi) avvenuti nelle scorse settimane. Nel contesto delle perquisizioni, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti alcuni attrezzi da scasso e della refurtiva. In questo ambito, grazie ai contestuali approfondimenti è stato possibile recuperare parte della refurtiva sottratta nel corso degli ultimi furti.
Le principali ipotesi di reato sono quelle di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. Gli accertamenti dovranno stabilire eventuali responsabilità in altri colpi avvenuti sul territorio cantonale e nazionale.
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