Futuro Nazionale sbarca anche a Saronno con l’apertura del suo primo Comitato Costituente. La decisione, maturata dopo mesi di confronti con i residenti, nasce con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito cittadino i temi della sicurezza, della legalità e del contrasto al degrado urbano. A promuovere la nascita della sezione locale sono tre figure già note nel panorama civico e politico saronnese: l’avvocato Iole Struzziero, il consigliere comunale indipendente Luca Amadio e Andrea Lava, già candidato alle ultime elezioni amministrative.

Sicurezza e contrasto al degrado

I fondatori del comitato sottolineano come la situazione della sicurezza in città sia diventata una priorità assoluta per la cittadinanza, richiedendo interventi concreti anziché dichiarazioni d’intenti. L’attenzione si concentra in particolare sullo stato di abbandono di alcune aree urbane, delle strade e dei parchi pubblici, zone che molti residenti avrebbero iniziato a evitare per timore di microcriminalità.

«A Saronno la prevenzione esiste solo nei discorsi da salotto – spiegano i promotori del movimento – mentre la deterrenza è un’assenza totale nelle strade, nei parchi, nelle zone della città che i cittadini evitano. Il degrado entra quotidianamente perché qualcuno gli ha lasciato la porta aperta».

Gli obiettivi programmatici

Il movimento si propone come un’opposizione ferma e responsabile all’attuale gestione amministrativa, richiamandosi ai valori fondanti dello statuto nazionale. Tra i punti cardine figurano la tutela della famiglia, il miglioramento delle condizioni abitative, il sostegno alle imprese locali, l’abbassamento della pressione fiscale e la valorizzazione della qualità del lavoro e dei salari.

Secondo i promotori, l’attuale clima di insicurezza starebbe condizionando pesantemente la vita quotidiana e commerciale del comune, spingendo molti giovani a immaginare il proprio futuro lontano da Saronno e costringendo gli esercenti a modificare le proprie abitudini lavorative.

«Assistiamo ogni giorno a commercianti – l’accusa dei fondatori di Futuro Nazionale – che ad un certo orario si chiudono all’interno per paura di essere derubati, a famiglie che scelgono percorsi “sicuri” per tornare a casa, a giovani che pensano che il futuro non sia qui. Una città abbandonata oggi è una città svuotata domani».

L’appello alla cittadinanza

Il neonato Comitato Costituente si rivolge direttamente a residenti, commercianti e forze sociali del territorio che si riconoscono in questi valori, invitandoli a partecipare attivamente alla costruzione della proposta politica per la città. Per aderire al progetto o richiedere informazioni è stata attivata la casella di posta elettronica futuronazionale.saronno@gmail.com ed è possibile contattare direttamente il numero telefonico 339.1005534.