Questa mostra collettiva riunisce sedici artisti, italiani e internazionali, che si confrontano con opere di dimensioni contenute (15×15 e 20×20 cm). Tali formati non solo sono una sfida tecnica per gli artisti ma rendono l’opera più accessibile, offrendo un’opportunità unica per chi desidera avvicinarsi al mondo del collezionismo

La XIII edizione di <20 15×15/20×20, che inaugurerà SABATO 20 GIUGNO dalle 11 alle 13 presso la Galleria PUNTO SULL’ARTE in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese, promette di affascinare e sorprendere gli amanti dell’arte contemporanea e non solo.

Questa mostra collettiva riunisce sedici artisti, italiani e internazionali, che si confrontano con opere di dimensioni contenute (15×15 e 20×20 cm). Tali formati non solo sono una sfida tecnica per gli artisti ma rendono l’opera più accessibile, offrendo un’opportunità unica per chi desidera avvicinarsi al mondo del collezionismo. L’assenza di un tema prestabilito rappresenta uno degli elementi distintivi della mostra. Il risultato è un percorso eterogeneo, nel quale pittura, scultura e disegno convivono e si intrecciano.

La natura e il rapporto tra uomo e ambiente emergono come uno dei temi più significativi della mostra. Nei dipinti di Paolo CAMPA il mondo floreale si manifesta attraverso immagini incantevoli che trasmettono calma e contemplazione. Anche Walter TRECCHI guarda alla natura come luogo di riflessione, gli alberi e i riflessi acquatici che dipinge non sono solo frammenti di paesaggio ma fanno parte di un tema più ampio che vede nel cambiamento il motore stesso dell’esistenza. Jessica CARROLL e Jernej FORBICI affrontano il tema della fragilità dell’ecosistema. Carroll, con un uso raffinato di disegno e cera, porta alla luce organismi invisibili e il loro ruolo cruciale nell’ambiente, mentre Forbici crea immagini potenti che riflettono sulla perdita e la rinascita del paesaggio. Valentina DIENA predilige il disegno come tecnica espressiva, realizzando minuziose opere che rendono omaggio alla fiaba “The Flax” di Hans Christian Andersen. Un’attenzione altrettanto accurata al dettaglio caratterizza la pittura di Claudio FILIPPINI, noto per il suo stile iperrealista, che esplora la memoria collettiva attraverso figure evocative e iconiche.

Pietro GERANZANI con i suoi dipinti esplora il legame tra memoria ancestrale e identità contemporanea, mentre lo scultore milanese L’orMa trasforma la carta in opere sorprendenti, sfidando la percezione dello spazio e della forma. Altrettanto legata al tema della percezione è la ricerca di PAO, artista che intreccia cultura pop, ironia e illusione ottica.

Anche la città e il paesaggio urbano trovano spazio all’interno del percorso espositivo. Nicola NANNINI e Mauro REGGIO propongono interpretazioni intime e rarefatte di Venezia e Roma, mentre Tomàs SUNYOL e Joan PERIS, traducono il paesaggio in forme essenziali e orizzonti appena accennati.

Sul versante scultoreo, Alice ZANIN presenta un originale universo popolato da creature in cartapesta leggere e dinamiche, mentre Silvia LEVENSON affida al vetro il compito di raccontare emozioni, ricordi e desideri.

A chiudere il percorso è la ricerca di Pierantonio TANZOLA, incentrata sul rapporto tra memoria e percezione del tempo. Attraverso dettagli apparentemente marginali, l’artista restituisce valore poetico agli aspetti più ordinari dell’esperienza quotidiana,

Nel suo insieme, la XIII edizione di <20 15×15/20×20 offre una lettura ampia e sfaccettata delle pratiche artistiche contemporanee. È inoltre un’ottima occasione per scoprire opere uniche e, forse, trovare il pezzo perfetto da aggiungere a una collezione. L’arte in piccolo formato è ideale per chi desidera iniziare a collezionare o semplicemente portare un tocco di creatività nella propria vita.

Il primo piano della Galleria principale di Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese è un continuo viaggio nella meraviglia dell’arte contemporanea. Dipinti e sculture realizzate da artisti italiani e internazionali sono esposte con cura e attenzione al dettaglio, così da valorizzarne ogni singolo aspetto. Tra gli artisti esposti figurano Annalù, Angelo Accardi, Lene Kilde, Eric Roux-Fontaine, Jernej Forbici, Tom Porta, Marika Vicari e molti altri. In aggiunta, PUNTO SULL’ARTE II, la nuova sede nel cuore del centro storico di Varese, invita i visitatori ad esplorare una selezione raffinata di opere pittoriche e scultoree. Qui si possono scoprire le opere di Roberto Bernardi, Valentina Diena, Alex Pinna, Matteo Pugliese, Mauro Reggio, Valeria Vaccaro e di altri artisti di grande rilievo.

20 Giugno – 01 Agosto 2026

VERNISSAGE: SABATO 20 Giugno 2026 dalle 11 alle 13, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese

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PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese

Tel. 0332 320990

Martedì – Sabato h 9.30-17

PUNTO SULL’ARTE II

Via Albuzzi / Vicolo Santa Chiara 1

21100 Varese

Tel. 0332 058338‬

Martedì – Sabato h 9.30-13.30 / 14.00-17.30