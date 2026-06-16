Scoiattolo corre con Strawoman, appuntamento il 20 giugno a Como

Prosegue il tour di StraWoman, la manifestazione dedicata al mondo femminile che unisce sport, benessere, divertimento e impegno sociale. Dopo il successo delle prime tappe nelle principali città italiane, il prossimo appuntamento è in programma sabato 20 giugno a Como, dove centinaia di partecipanti si ritroveranno per prendere parte alla corsa-camminata non competitiva aperta a tutte le donne.

Tra i sostenitori dell’iniziativa c’è Scoiattolo, lo storico raviolificio di Lonate Ceppino, che ha scelto di affiancare tre tappe della manifestazione: Milano, andata in scena il 10 maggio, Como e Torino, in programma il prossimo 18 ottobre.

L’azienda supporta le tre tappe con una sponsorizzazione, inserisce all’interno di ogni bag un flyer informativo e, nell’area post-gara, consegnerà ad ogni partecipante una confezione di prodotto Scoiattolo da portare a casa e gustare in un secondo momento.

Per Scoiattolo, essere al fianco di StraWoman significa condividere i valori che da sempre caratterizzano la manifestazione: la promozione del benessere attraverso lo sport, il piacere dello stare insieme e l’attenzione verso importanti temi sociali. StraWoman sostiene infatti la ricerca sulle patologie femminili e supporta associazioni impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne, trasformando ogni tappa in un momento di partecipazione e sensibilizzazione.

«Crediamo nel valore della comunità e nelle occasioni che permettono alle persone di ritrovarsi e condividere esperienze positive», spiega Massimiliano Di Caro direttore generale. «Per questo abbiamo scelto di sostenere una manifestazione che mette al centro il benessere, l’inclusione e il piacere di praticare attività fisica».

L’attenzione al mondo femminile, insieme alla promozione di uno stile di vita sano e attivo, rappresenta uno degli aspetti che hanno spinto Scoiattolo a sostenere l’iniziativa. L’appuntamento è quindi per il 20 giugno a Como, per una nuova tappa di StraWoman all’insegna del movimento, del divertimento e dei valori che accomunano organizzatori, partecipanti e sostenitori.