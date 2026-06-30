Sinergie per sostenere le comunità lombarde all’estero: incontro tra Cattaneo e Dell’Utri

I progetti e le iniziative a tutela delle comunità lombarde oltreconfine incassano il via libera e il sostegno del Governo. Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega agli Affari internazionali, Raffaele Cattaneo, ha incontrato a Roma il neo sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Massimo Dell’Utri, che ha da poco ricevuto la delega agli italiani all’estero.

Al centro del colloquio tra i due rappresentanti istituzionali c’è stata la Legge Regionale 21 maggio 2024, n. 9, il testo normativo interamente dedicato ai lombardi nel mondo. Durante l’appuntamento i sottosegretari hanno approfondito i dettagli del nuovo bando finalizzato a sostenere i progetti delle comunità regionali attive fuori dai confini nazionali, analizzando le diverse misure utili a valorizzare e mantenere saldo il legame con i conterranei che vivono e lavorano fuori dall’Italia.

Durante il confronto nella capitale, Massimo Dell’Utri ha espresso un chiaro apprezzamento per l’esperienza della Lombardia, che ha definito come un modello capace di generare sinergie concrete con le attività del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oltre a rappresentare un esempio che si può replicare in altri territori italiani. Per dare seguito a queste valutazioni, l’incontro si è concluso con l’impegno di organizzare, prima della pausa estiva, un tavolo operativo tra i rispettivi dirigenti. L’obiettivo della struttura tecnica sarà quello di definire forme precise di collaborazione tra la Regione e il Ministero.

«L’apprezzamento espresso oggi dal Governo per il lavoro di Regione Lombardia è un incoraggiamento a proseguire su questa strada – ha dichiarato al termine della riunione Raffaele Cattaneo –. Continueremo a lavorare con la Farnesina per rafforzare il legame con i lombardi nel mondo, certi che la collaborazione tra istituzioni sia la chiave per dare risposte sempre più efficaci alle nostre comunità all’estero.»