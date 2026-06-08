Spettacolo e passione per i motori a Busto Arsizio per il “gran premio” Aics
Ben 64 vetture al via sul percorso disegnato nella zona industriale di Sacconago. Il miglior tempo assoluto è di Bentivoglio, tra le Fiat 500 vince Lofano
Nelle stesse ore in cui, tra Rascasse, Tabaccaio e Piscine, andava in scena l’atteso GP di Formula 1 di Monte Carlo – con la storica quinta vittoria di Andrea Kimi Antonelli – anche a Busto Arsizio i motori hanno rombato a lungo. Nella zona industriale cittadina si è disputato il 4° Formula Drivers Aics, competizione amatoriale dedicata per la terza volta alla memoria di un grande rallysta, Giancarlo Biasuzzi.
Al via si sono schierate ben 64 vetture – record assoluto per il “gran premio” bustocco – suddivise in diverse categorie tra le quali, per spettacolarità e simpatia, ha spiccato quella dedicata alle Fiat 500. In questa divisione la vittoria è andata a un concorrente di casa, Dino Lofano, che ha preceduto l’altro bustocco Gianluca Accadia – tra gli organizzatori della manifestazione – mentre il podio è stato completato da Filippo Raciti. Il miglior tempo assoluto (4’39”) è stato appannaggio di Pasquale Bentivoglio che ha vinto la categoria E1.
Tra curve e rettilinei ricavati nella zona industriale di Busto, si sono dati appuntamento piloti e appassionati provenienti un po’ da tutto il Nord Italia. Il meteo ha favorito la competizione: giornata soleggiata e calda che ha richiamato sul tracciato numerosi tifosi, con tante famiglie e bambini stregati dal passaggio delle auto preparate per la corsa.
I VINCITORI DI TUTTE LE CATEGORIE
1000: Marco GALUPPINI (6.04.887)
500 (700cc): Dino LOFANO (5.40.717)
B1: Andrea BREGA (5.51.689)
Rally B: Alberto CRESCINI / Manuel GIAGNONI (5.53.077)
C1: Darno FARRI (5.27.087)
C: Marco FRANZONI / Susy MUZIO (5.36.730)
B: Marco BERGAMINI (5.54.124)
CT: Massimiliano GARBELLI (5.23.217)
Storiche: Concetto FICHERA (6.31.418)
Rally C: Pasquale ROCCO / Rodica MACHEEV (5.50.218)
Rally Turbo: Fabio LOCARNO / Andrea LOCARNO (5.49.671)
D4: Giovanni Emilio RIZZI (5.32.079)
Sport: Maurizio AMORUSO (5.41.992)
D2: Antonio APICELLA (5.32.050)
E Storica: Marco PAGLIARI (5.41.384)
Caterham: Alan FERRARIO (5.10.962)
E: Redbull (4.51.352)
Kart-Cross: Asterix (5.53.937)
E1: Pasquale BENTIVOGLIO (4.39.670)
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