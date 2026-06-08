Spettacolo e passione per i motori a Busto Arsizio per il “gran premio” Aics

Nelle stesse ore in cui, tra Rascasse, Tabaccaio e Piscine, andava in scena l’atteso GP di Formula 1 di Monte Carlo – con la storica quinta vittoria di Andrea Kimi Antonelli – anche a Busto Arsizio i motori hanno rombato a lungo. Nella zona industriale cittadina si è disputato il 4° Formula Drivers Aics, competizione amatoriale dedicata per la terza volta alla memoria di un grande rallysta, Giancarlo Biasuzzi.

Al via si sono schierate ben 64 vetture – record assoluto per il “gran premio” bustocco – suddivise in diverse categorie tra le quali, per spettacolarità e simpatia, ha spiccato quella dedicata alle Fiat 500. In questa divisione la vittoria è andata a un concorrente di casa, Dino Lofano, che ha preceduto l’altro bustocco Gianluca Accadia – tra gli organizzatori della manifestazione – mentre il podio è stato completato da Filippo Raciti. Il miglior tempo assoluto (4’39”) è stato appannaggio di Pasquale Bentivoglio che ha vinto la categoria E1.

Tra curve e rettilinei ricavati nella zona industriale di Busto, si sono dati appuntamento piloti e appassionati provenienti un po’ da tutto il Nord Italia. Il meteo ha favorito la competizione: giornata soleggiata e calda che ha richiamato sul tracciato numerosi tifosi, con tante famiglie e bambini stregati dal passaggio delle auto preparate per la corsa.

I VINCITORI DI TUTTE LE CATEGORIE