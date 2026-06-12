Torna il battello tra Castelletto Ticino e Sesto Calende

Il battello tra Castelletto Sopra Ticino e Sesto Calende riprende i suoi viaggi tra le due sponde del fiume azzurro. Lo scorso mercoledì 10 giugno, dopo qualche mese di stop, è partito nuovamente il servizio di collegamento via acqua, inaugurato nel febbraio 2025 in concomitanza con il ritorno del mercato in centro a Sesto Calende, finalizzato a unire le due sponde del Ticino e a favorire gli spostamenti in occasione del mercato cittadino.

Le corse si effettuano dunque ogni mercoledì, nella fascia oraria compresa dalle 8:30 alle 12:30. Si tratta di uno strumento pensato per agevolare il transito tra la sponda piemontese e quella lombarda in una mattinata ad alta affluenza sul lungofiume sestese.

Il costo del biglietto è di 1,50 euro a corsa. Per quanto riguarda l’acquisto dei ticket sul territorio sestese, gli utenti possono fare riferimento alla Biblioteca Comunale di Sesto Calende.

Al di là del mercoledì, il battello è una delle soluzioni che le due amministrazioni stanno studiando in previsione della chiusura del Ponte di Ferro il prossimo luglio. Tra le richieste e controproposte fatte a Rfi per sopperire ai disagi, l’attivazione del servizio – a carico di Rfi – esteso a tutta la settimana di cantiere per garantire la mobilità pedonale.