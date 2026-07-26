Ciclista di 76 anni investito e ucciso da un’auto nella notte a Turbigo

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita a un uomo di 76 anni nella notte tra sabato e domenica a Turbigo. L’anziano stava viaggiando a bordo della sua bicicletta lungo la statale 341 quando, poco dopo le tre del mattino, è stato travolto da un’automobile di passaggio.

L’impatto lungo la statale 341

Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, il settantaseienne stava pedalando lungo il margine della carreggiata in direzione del ponte di ferro sul fiume Ticino, verso il confine con il Piemonte. L’impatto si è verificato nei pressi del depuratore di Turbigo, in un tratto di strada particolarmente buio durante le ore notturne. L’automobilista alla guida del veicolo non si sarebbe accorto della presenza del ciclista a bordo strada, travolgendolo in pieno e sbalzandolo dalla sella per diversi metri.

I soccorsi e la corsa in ospedale

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo l’allarme. Sul luogo del sinistro sono giunti un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi di rito e mettere in sicurezza il tratto della statale 341 interessato dal sinistro. I militari sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.