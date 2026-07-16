Saranno venerdì 17 a Busto Arsizio i funerali di Bruno Ceccuzzi
Il gioielliere e filantropo si è spento martedì all'ospedale Niguarda di Milano. La camera ardente da mercoledì 15 luglio alla casa funeraria "Le Origini – Mismirigo"
Busto Arsizio si prepara a dare l’ultimo saluto a Bruno Ceccuzzi, lo storico gioielliere di piazza San Giovanni scomparso all’età di 85 anni. I funerali si terranno venerdì 17 luglio alle 11 nella basilica di San Giovanni Battista.
Da mercoledì 15 luglio fino alle 10 di venerdì, la salma è esposta presso la casa funeraria “Le Origini – Mismirigo“, in viale Sicilia 5 a Busto Arsizio, dove amici, conoscenti e cittadini possono dare l’ultimo saluto.
Titolare della gioielleria fondata dal padre Dino nel 1949 e arrivata oggi alla terza generazione, Ceccuzzi era stato per 25 anni presidente dell’Aias e aveva guidato il Distretto urbano del commercio, spendendosi per anni per la valorizzazione del centro cittadino. Era inoltre uno dei principali esponenti del Magistero dei Bruscitti.
La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella città, come testimoniato anche dal ricordo del sindaco Emanuele Antonelli, che lo ha definito uno dei “padri” di Busto Arsizio.
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