Busto Arsizio dice addio a Bruno Ceccuzzi: il gioielliere benefattore della città
Storico titolare della gioielleria di piazza San Giovanni, aveva guidato il Distretto urbano del commercio ed era stato per 25 anni presidente dell'Aias. I funerali venerdì 17 luglio
Busto Arsizio ha perso uno dei suoi volti più conosciuti. Bruno Ceccuzzi, storico gioielliere e punto di riferimento del commercio cittadino, si è spento questa mattina all’ospedale Niguarda di Milano. Aveva 85 anni.
Il suo nome è legato da generazioni alla gioielleria di piazza San Giovanni, fondata dal padre Dino nel 1949 e oggi arrivata alla terza generazione. Sotto la sua guida l’insegna si è allargata a Varese, Como e Roma.
Ma Ceccuzzi non è stato soltanto un imprenditore. Per 25 anni ha guidato l’Aias, impegnandosi a favore delle persone più fragili e delle loro famiglie, ed era uno dei principali esponenti del Magistero dei Bruscitti. Da presidente del Distretto urbano del commercio si era battuto per la valorizzazione del centro: «Sono trent’anni che mi batto per avere un centro migliore, più vivo e attrattivo», aveva detto nel 2019.
Il ricordo del sindaco Emanuele Antonelli: «Abbiamo perso uno dei “padri” di Busto, ha fatto tantissimo per la città in tanti settori. Per Busto Arsizio c’era sempre».
Il funerale
La camera ardente è allestita da questo pomeriggio, mercoledì 15 luglio, alla casa funeraria “Le Origini – Mismirigo” di viale Sicilia 5. I funerali venerdì 17 luglio alle 11 nella basilica di San Giovanni.
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