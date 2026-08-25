Il Comune di Saronno cerca una figura per l’Ufficio di staff della sindaca

Il Comune di Saronno ha pubblicato un avviso per la ricerca di candidature finalizzate all’assunzione a tempo determinato di una figura da inserire nell’Ufficio di staff della sindaca Ilaria Pagani. Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale inPA entro le 12 di lunedì 21 settembre 2026.

L’incarico sarà conferito ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 267 del 2000, il Testo unico degli enti locali, e prevede attività di supporto diretto alla sindaca nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo.

Le attività previste dall’incarico

Tra i compiti indicati nell’avviso ci sono la cura dei rapporti con gli organi istituzionali, con i cittadini, con gli enti e con gli organismi esterni.

La figura selezionata dovrà inoltre occuparsi della predisposizione di testi, note, relazioni e documentazione a supporto dell’attività della sindaca, oltre a fornire supporto organizzativo per iniziative ed eventi promossi dall’Amministrazione comunale.

Tra le attività rientra anche il raccordo con le strutture del Comune per monitorare l’attuazione del programma di mandato.

Laurea richiesta per partecipare

Per presentare la propria candidatura è necessario essere in possesso di una laurea. I requisiti specifici relativi al titolo di studio e le altre condizioni richieste per la partecipazione sono dettagliati nel bando.

Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente attraverso il portale inPA, accedendo con SPID, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure eIDAS.

Domande entro il 21 settembre

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 21 settembre 2026.

Il testo completo dell’avviso è disponibile sul sito del Comune di Saronno, nelle sezioni “Avvisi” e “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”, oltre che sul portale inPA.