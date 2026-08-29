Per la Coppa Italia la sfida delle emozioni tra Solbiatese e Varese

Per il primo turno della Coppa Italia di Serie D andranno in scena le emozioni. La gara di domenica 30 agosto (ore 18) al “Chinetti” di Solbiate Arno tra la Solbiatese e il Varese ha in sé tanti aspetti che rendono questa sfida molto speciale.

Uno dei protagonisti della gara sarà il tecnico della Solbiatese Roberto Gatti, torinese di nascita, ma che grazie al Varese è arrivato da ragazzo nel nostro territorio facendolo diventare la sua casa. «Chiaramente per noi è una gara difficilissima – racconta l’allenatore nerazzurro – contro un avversario che ha una grande storia, che merita altre categoria e spero possa ritrovarle presto. Mi aspetto una gara molto bella, noi ovviamente giocheremo per vincere e per passare il turno. Mi sento più di un ex: l’esordio e quegli anni sono ricordi indelebili che mi sono rimasti nel cuore».

«È arrivato il momento di capire di che pasta siamo fatti – commenta invece il mister del Varese Andrea Ciceri -. Ho constatato di avere un gruppo di ragazzi predisposti al lavoro, che hanno voglia di fare questo mestiere con passione e di difendere la maglia, dimostrando attenzione e desiderio di imparare. Trattandosi di un gruppo molto giovane, con tanti elementi alla prima esperienza nella categoria, c’è inesperienza e abitudine al gioco dei grandi che richiedono tempo, ma i ragazzi meritano sostegno e di essere aspettati. Adesso il tempo accelera perché contano i novanta minuti della domenica, dove bisogna sempre mettere dentro qualcosa in più rispetto alla settimana precedente. La Solbiatese sarà carica e motivata: arriva dalla promozione dello scorso anno e dal successo nel primo impegno ufficiale. Abbiamo grande rispetto per loro e per un mister esperto, bravo e capace di trovare sempre le contromisure adatte per mettere in difficoltà gli avversari. Ci proveremo anche noi, sapendo che siamo in trasferta ma su un bel campo: speriamo di essere all’altezza, di fornire uno spettacolo convincente e di trascinare qualche applauso dalla nostra parte».

La sfida sarà a eliminazione diretta. Se al termine del tempo regolamentare le due squadre saranno sul risultato di parità si andrà direttamente ai calci di rigore.

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 18.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.