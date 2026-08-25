Torna il Gran Premio Fotografico di Solaro: il tema è “Bellezza senza tempo”

Il Gran Premio Fotografico di Solaro torna con la sua quinta edizione. Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, il Maps di Solaro, insieme al gruppo fotografico Cogli l’Attimo e con il patrocinio del Comune, propone un nuovo concorso aperto ai fotografi amatoriali del territorio. Il tema scelto per il 2026 è “Bellezza senza tempo” e le immagini potranno essere inviate fino al 30 settembre.

Un concorso dedicato alla “Bellezza senza tempo”

Il tema invita i partecipanti a raccontare attraverso le immagini una bellezza capace di superare mode, epoche e gusti. Può essere quella di un volto, di un luogo, di un oggetto o di un’opera d’arte, ma anche qualcosa di meno immediato, legato all’armonia, all’autenticità, all’eleganza o alla capacità di emozionare persone di generazioni diverse.

Come spiegano gli organizzatori, la “Bellezza senza tempo” è quella che mantiene il proprio valore e il proprio impatto anche con il passare degli anni: «È ciò che non invecchia nell’animo di chi guarda».

Chi può partecipare e come inviare le fotografie

La partecipazione al Gran Premio Fotografico è gratuita ed è riservata ai maggiorenni residenti nelle province di Como, Milano, Monza Brianza e Varese.

Ogni autore potrà presentare un massimo di tre fotografie, indicando per ciascuna un titolo. Le immagini potranno essere realizzate sia con una macchina fotografica sia con uno smartphone. In questo secondo caso dovranno essere scattate alla massima risoluzione e nei formati 4:3 oppure 2:3, così da consentire l’eventuale stampa. Le fotografie saranno infatti stampate prevalentemente nel formato 20 per 30 centimetri.

Non saranno invece ammesse opere interamente realizzate al computer.

Le fotografie dovranno essere inviate in formato jpg entro il 30 settembre 2026 all’indirizzo email solaromaps82@gmail.com

A novembre la mostra con le 40 fotografie selezionate

Come nelle precedenti edizioni, l’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi saranno decise da una giuria nominata dagli organizzatori. I nomi dei componenti saranno comunicati in occasione delle premiazioni.

Le 40 migliori fotografie ammesse saranno esposte nel pomeriggio di domenica 15 novembre nella sede del Maps, in via Drizza 20 a Solaro. Nella stessa giornata si terrà anche la cerimonia di premiazione.