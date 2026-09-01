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Aule che si svuotano e aule che si riempiono

I fatti principali e quelli più curiosi di martedì in meno di 9 minuti

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Oggi parliamo di scuola e di calo demografico con un approfondimento sulla diminuzione degli alunni nelle scuole primarie ma vi raccontiamo anche dell’avvio del semestre filtro di Medicina all’Insubria con tantissimi studenti che provano la carriera universitaria più difficile. Parliamo ancora dell’incidente mortale sul lavoro di lunedì, di una nuova navetta turistica che vi porta fra le bellezze del lago Maggiore sponda lombarda e di molto altro

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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