Ceilings e Scalora conquistano il 75° Gran Premio Città di Varese

Si è conclusa all’insegna dello spettacolo e della grande partecipazione di pubblico la 75ª edizione del Gran Premio Città di Varese – Trofeo MST. L’appuntamento dell’ippica, andato in scena sul tracciato dell’Ippodromo Le Bettole, ha regalato una giornata di competizioni avvincenti tra i migliori cavalli e fantini del circuito, culminata con il successo di Ceilings e del fantino L. Scalora nel premio più prestigioso della riunione.

I primi premi della giornata: da Pizzed a Sopran Papavera

La riunione si è aperta con il Premio Angelo Frattini (Corsa 1.a), che ha visto il trionfo di Pizzed, montato da G. Arnese per la proprietà di D. Grassetto e l’allenamento di V. Oglialoro. La gara è stata contrassegnata da una competizione serrata con Azonto (montato da A. Mereu) e Nayleaf (con S. Vitabile in sella), che hanno dato filo da torcere fino alle battute conclusive prima di cedere il passo al vincitore.

Spazio poi alla Corsa 2.a, il Premio S.I.R.E. – Trofeo Pierangelo Pavesi, dove Kodi Bonita, guidato da D. Di Tocco, ha sbaragliato la concorrenza conquistando il gradino più alto del podio grazie a una prestazione di alto profilo. Alle sue spalle si è piazzato Stradelli, montato da L. Scalora, mentre il terzo posto è andato a Velocemente con A. Mezzatesta.

La Corsa 3.a, valida per il Premio Unione Proprietari Galoppo, ha registrato il successo di Game of Chess, ancora con D. Di Tocco in sella. Il secondo posto è stato conquistato da Lord Cloughan (A. Mezzatesta), mentre Commendable, guidato da M. Arras, ha chiuso al terzo posto mantenendo un ritmo costante per l’intera durata del tragitto.

Nella 4.a Corsa, intitolata al Premio Edo e Ietta Grizzetti, la vittoria è andata a Sopran Papavera, condotto da G. Arnese, che ha tagliato per primo il traguardo con determinazione. Piazza d’onore per Amy Rose (D. Di Tocco), seguita al terzo posto da Spiderman con il fantino S. Urru.

Il trionfo di Ceilings nel Gran Premio

Il momento clou del pomeriggio è arrivato con il 75° Gran Premio Città di Varese – Trofeo MST. La corsa regina ha visto emergere Ceilings, montato da L. Scalora, autore di una volata finale che ha infiammato le tribune delle Bettole. Il binomio ha gestito al meglio la strategia di gara, piazzando l’allungo decisivo negli ultimi metri.

Sul secondo gradino del podio si è classificato Charme de Chat, guidato da F. Bossa, mentre la terza posizione è stata conquistata da Anthony, con M. Arras in sella.

La cerimonia di premiazione ha visto la presenza di numerose autorità locali e sportive: l’Amministratore Delegato Luigi Rinzivillo, il Sindaco Davide Galimberti, l’Assessore allo Sport Stefano Malerba, il rappresentante della Provincia di Varese Marco Magrini, Alberto Verde per Edil Mega Appalti e Liliana Pennati per MST. Ai vincitori sono stati consegnati piatti in argento offerti da S.I.R.E. e MST, oltre a una coperta celebrativa MST e una bottiglia donata dall’A.N.A.C.

Il bilancio della società e la chiusura con il Premio Molteni

«Siamo fieri del successo raggiunto in questa 75ª edizione del Gran Premio Città di Varese – l’analisi dell’Amministratore Delegato Luigi Rinzivillo – e di aver assistito a quella che potrebbe essere la corsa più bella della stagione. L’evento ha nuovamente dimostrato la sua rilevanza nel panorama ippico nazionale, attirando appassionati, istituzioni e professionisti del settore. Il nostro obiettivo è stato quello di offrire uno spettacolo di alta qualità e credo che i risultati parlino da soli. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata indimenticabile: dai fantini ai proprietari, dagli allenatori al nostro team. Un ringraziamento particolare va al pubblico, il cui entusiasmo ha reso tutto ancora più straordinario. Continueremo a lavorare con impegno per mantenere alto il prestigio del nostro ippodromo e per offrire, anno dopo anno, un evento che soddisfi le aspettative di tutti gli appassionati di ippica».

A chiudere il programma del pomeriggio è stata la Corsa 6.a, il Premio Pinuccio Molteni, domina da Song For Europe sotto la guida di J. Zanchi. Al secondo posto si è piazzato Lord Bay con F. Baldacci, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Oceanic Wonder con l’amazzone D. Cherio.

L’appuntamento si è confermato una celebrazione dello sport cittadino, coniugando la tradizione della struttura varesina con il livello tecnico dei partecipanti al circuito ippico.