Partenza rombante per la Varesina: Cittadella Modena superato 3-2
La doppietta di Banfi e il rigore di Maspero consentono alla squadra di mister Angellotti di iniziare il campionato con il piede giusto e con 3 punti. Per gli emiliani a segno nel finale Defrel
La Varesina inizia il campionato di Serie D con una preziosa vittoria casalinga, superando per 3-2 il Cittadella Modena all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore al termine di un match combattuto e ricco di emozioni. I rossoblù guidati da mister Angellotti conquistano i primi tre punti della stagione grazie a una prestazione convincente trascinata dalla doppietta dell’attaccante Banfi e dal rigore trasformato dal neoacquisto Maspero.
Primo tempo: firma Banfi allo scadere
Al debutto ufficiale con i titolari Profeta tra i pali e Maspero in cabina di regia, la squadra di casa impone il proprio ritmo fin dai primi minuti. Dopo una conclusione di Banfi parata da Celenza al 18′ e una risposta determinante di Profeta sul colpo di testa di Cericola al 23′, la gara si sblocca al 39′: Stefano Banfi raccoglie la sfera fuori area e scaglia un destro preciso all’angolino che vale l’1-0 con cui si chiude la prima frazione di gioco.
Secondo tempo: botta e risposta poi il tris rossoblù
La ripresa si apre a ritmi ancora più sostenuti. Al 10′ gli ospiti approfittano di una disattenzione a centrocampo per trovare il pareggio con Dodaro, pronto a insaccare di testa dopo una carambola in area. La risposta delle fenici è immediata: appena due minuti più tardi Polenghi lancia in profondità per Banfi, che controlla al volo e firma il 2-1 con uno splendido sinistro. Al 33′ la Varesina cala il tris: Opoola viene atterrato in area da Fort e dal dischetto Maspero non sbaglia, siglando il 3-1. Nel finale il Cittadella Modena si riversa in avanti per riaprire la partita. Al 47′ l’ex attaccante di Serie A Gregoire Defrel stacca di testa su sviluppo di calcio d’angolo e accorcia le distanze per il 3-2. Nell’ultima azione del recupero Piermaria sfiora il clamoroso pareggio con un diagonale che termina sul fondo, ma la Varesina regge l’urto finale e può festeggiare il successo all’esordio stagionale.
Lunedì 7 settembre alle ore 14 il direttore sportivo della Varesina, Andrea Scandola, sarà il primo ospite della nuova stagione de “La Materia del gol”, in diretta sui canali di Radio Materia per commentare la gara e analizzare l’avvio del campionato. CLICCARE QUI
IL TABELLINO
VARESINA – CITTADELLA MODENA 3-2 (1-0)
Marcatori: pt: 39′ Banfi (V); st: 10′ Dodaro (C), 12′ Banfi (V), 33′ rig. Maspero (V), 47′ Defrel (C)
Varesina (4-3-1-2): Profeta, Martinoia, Tomas, Ferrante, De Bonis (22′ st Bolis); Polenghi (30′ st Opoola), Pedone (16′ st Grieco), Maspero; Tentoni (30′ st Bianchetti); Banfi (42′ st Grassi), Manicone. A disposizione: Re Depaolini, Ornaghi, Vitale, Manuel Caleia. Allenatore: Angellotti
Cittadella Modena (3-5-2): Celenza, Fort, Boccaccini, Sabotic (47′ st Stopelli); Mezzadri (18′ st Camara), Teresi (22′ st Defrel), Mandelli, Dodaro (35′ st Sansò), Piermaria; Bertuzzi (35′ st Bertuzzi), Cericola. A disposizione: Mantini, Ugolotti, Carretti, Bonetti. Allenatore: Gori
Arbitro: Manno di Torino (Palmulli e Horri)
Ammoniti: Tentoni (V), Mezzadri (C), Polenghi (V), Sabotic (C), Dodaro (C). Angoli: 2-3. Recuperi: 2’+5′
SERIE D GIRONE D – I GIORNATA
Casatese Merate – Arconatese 2-1; Castellanzese – Pontedera 3-1; Correggese – Sant’Angelo 1-1; Pistoiese – Solbiatese 2-0; Pavia – Crema 0-0; Pro Patria – Oltrepò 2-1; Pro Sesto – Lentigione 2-3; Tropical Coriano – Varese 1-1; Varesina – Cittadella Modena 3-2.
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