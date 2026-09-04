Polti-VisitMalta, colpo di Giovanni Lonardi in Turchia
Il velocista veronese si impone nella seconda tappa del Tour of Istanbul: sesta vittoria dell'anno per il team basato nel Varesotto e diretto da Ivan Basso
La seconda parte di stagione sta dando ottimi risultati alla Polti-VisitMalta, la formazione ciclistica basata nel Varesotto e diretta da Ivan Basso. Se pochi giorni fa era stato il giovane samaratese Tommaso Bessega a vincere una corsa in linea francese, il GP Plouay, oggi (venerdì 4 settembre) è toccato a Giovanni Lonardi conquistare la seconda tappa del Tour of Istanbul, in Turchia.
Il velocista principale della squadra, 29 anni, si è imposto nella frazione disputata con partenza e arrivo nella città di Şile su un percorso di 150 chilometri. Lonardi ha riscattato così la prima tappa nella quale aveva vinto la volata del gruppo principale che però era arrivato al traguardo pochi istanti dopo i quattro fuggitivi di giornata. Questa volta la squadra ha mantenuto cucito il gruppo prima dell’arrivo e Lonardi ha battuto altri due italiani, Gazzoli e Regnanti, della Solution Tech Nippo.
Per la Polti si tratta del sesto successo stagionale, il secondo centrato dallo sprinter veronese che è alla quinta annata con il team di Basso e dei Fratelli Contador: con questa squadra Lonardi ha ottenuto ben sei vittorie, quattro delle quali in gare a tutti gli effetti professionistiche. Il Tour of Istanbul si articola su quattro tappe e terminerà domenica con una cronometro individuale.
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