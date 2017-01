Gallarate si prepara a bruciare la Gioeubia

La Gioeubia di Gallarate ad Arnate

La manifestazione “ufficiale” è quella organizzata dalla Pro Loco, il “rogo della Giubbiana”, che quest’anno sarà ospitata all’oratorio di Cajello: l’appuntamento è dalle 20 di giovedì 26 gennaio. Come sempre si parte con frittelle, vin brulè ma soprattutto con il risotto con luganiga cucinato nella “mitica” maxipentola del Guiness dei Primati del 1998.

Le immagini della Gioeubia 2016

Non mancano poi altre iniziative diventate tradizionali: ci riferiamo alla Gioeubia organizzata dal Camelot. Una gioeubia nel tardo pomeriggio, appuntamento per bambini, anziani e famiglie. Il fantoccio viene bruciato all’imbrunire, intorno alle 17.30, nel cortile del Camelot (via Sottocorno).