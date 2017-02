Piede d’oro, il primo successo è per Ponti e Speroni

Podismo: 35a \"Marciando per la Vita\"

La voglia di tornare a gareggiare ha contagiato tantissimi podisti della nostra provincia, che hanno approfittato della prima prova stagionale del circuito “Piede d’oro” per una sgambata tra Masnago, Avigno e Velate, ricca di fascino, storia ma anche di difficoltà tecniche.

La 35a edizione della “Marciando per la vita” ha infatti visto al via la bellezza di 660 concorrenti, giunti in via Crispi di buon mattino per affrontare il percorso di 8,2 chilometri, con tanto di saliscendi, acciottolati e scalinate affrontati però sotto un cielo sereno e con una temperatura relativamente gradevole.

Alla fine il successo di tappa è andato a Luca Ponti tra gli uomini e a Sara Speroni nella prova femminile. Ponti, atleta tesserato per la Podistica Gazzada, si è lasciato alle spalle rivali del calibro di Ederuccio Ferraro (Cus Insubria) e da Ferdinando Mignani (Cardatletica) conquistando anche il premio messo in palio dalla Alpi Sistemi. Giù di un soffio dal podio Fouad Touti (Runners Varese) e Antonio Vasi (Palzola). Stessa sorte (assoluta e Alpi Sistemi Trophy) per Speroni: la portacolori del Cus Insubria ha fatto il pieno di trofei, superando nella classifica generale Sabina Ambrosetti (una delle maggiori habituée del podio) e Marta Dani (Valbossa).

Nelle prove giovanili successi invece per Riccardo Saporiti e Micol Cavazzoli (percorso corto: 11-15 anni) e per Francesco Rech e Giulia Tarasco nel “minigiro” per i più piccoli. Come di consueto il ricavato della “Marciando per la vita” sarà devoluto in beneficenza. Prossimo appuntamento del Piede d’Oro, domenica 5 marzo quando si gareggerà ad Azzate per il 26° Grand Prix della Valbossa.