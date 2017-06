Arriva la notte bianca

Foto varie

Si svolgerà sabato 17 giugno a partire dalle ore 19 per protrarsi fino a mezzanotte, per le vie del centro storico di Ispra con fulcro in Piazza San Martino, la prima edizione di “Ispra In-cultura- commercio-turismo”.

La notte bianca è organizzata dall’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino” assieme al Comitato Imprenditori e Commercianti Ispresi, l’Associazione Genitori di Ispra, 1° Club nazionale Fiat 600 di Besozzo, associazione Aisu, associazione violeNza dOnna, Residence Millenium ed altri enti.

«Siamo felici di inaugurare assieme ai Commercianti Ispresi ed all’Associazione Genitori con la fondamentale collaborazione di altri enti, la prima edizione di “Ispra In” – sottolineano Gianpietro Roncari e Davide Pagani rispettivamente Presidente

Esecutivo e Onorario dell’Associazione Culturale “Amici di Mario Berrino”- una manifestazione all’insegna del consolidamento del marketing territoriale e del brand Ispra che vedrà anche un significativo momento sociale con la sfilata fashion fusion organizzata dalle Associazioni Aisu e violeNza dOnna con la partecipazione pure dell’artista Soraya Icon che svolgerà uno spettacolo di sensibilizzazione sul tema fra i due previsti nel corso della serata».