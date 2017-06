La bellezza di Microcosmi illumina il weekend

La quinta edizione del festival Microcosmi entra nel vivo e propone per il fine settimana un menù ricchissimo di musica e cultura. Tra gli ospiti musicali il cantautore Tricarico, Street Clerks, il Coro Mongioje, la Tom’s Family, solo per citarne alcuni. Microcosmi è un connettore di emozioni ed esperienze che reinterpreta i luoghi dell’identità, trasformandoli in palcoscenici viventi, come la chiesa di San Celso dove sarà possibile assistere a concerti di grande suggestione o la terrazza del Belvedere che diventa un leggio naturale.

Si potrà visitare la serra rara dell’associazione Utopia Tropicale od osservare le stelle al parco con Antonio Paganoni o giocare tra colori e pennelli durante i laboratori per bambini. I locali del paese vi ospiteranno per un aperitivo accompagnato da musica, Brenneke e Birø, Base ∀, One Horse Band tra gli ospiti. E ancora mostre, come quella di Vera Portatadino e le proiezioni di Cortisonici per chiudere le serate.

