La Pro Loco di Luino propone per la serata di sabato 10 giugno una kermesse musicale con Max Piro in piazza Libertà.

Uno stand gastronomico sarà in funzione alle 12 e alle 19.

MAX PIRO, cantautore e chitarrista Legnanese, dopo l’uscita del nuovo cd dal titolo Riprendo il mio viaggio, edito da Riverrecords Milano, ha intrapreso un’attività live, avvalendosi della collaborazione di due bravissimi musicisti, il M.° Franco Erenti (piano, tastiere, cori) e Romano Canavesi (percussioni).

I brani proposti, rigorosamente acustici, spaziano tra la canzone d’autore, partendo dal proprio repertorio , fino a toccare canzoni di grandi cantautori italiani ( De Andre’, Battiato, Fossati, Banco di Mutuo Soccorso, Ricky Gianco e altri) , ovviamente riarrangiati , in una veste piu’ morbida , grandi atmosfere.

Max Piro , per anni collaboratore di Massimo Vecchi (Nomadi),ha scritto e arrangiato nove dei dieci brani di questo nuovo disco, ad esclusione de La tua verità , brano scritto e arrangiato insieme Massimo Vecchi e cantato dallo stesso.

Tra le altre collaborazioni importanti, presenti su questo nuovo cd, quella con Lorenzo Patrix Duenas ( bassista di Edoardo Bennato) , Luca Volonte’ ( saxofonista di Baccini, Grignani, e altri ), Tonino Scala e Vanni Patriarca ,rispettivamente pianista e bassista ( Luisa Corna, Mario Lavezzi, Morris Albert, ecc..).

“Riprendo il mio viaggio…tra sogni e ricordi…” , e’ il sunto di un cammino musicale e personale, partito da nord a sud, una raccolta di storie vere, emozioni e sensazioni, trasformate in canzoni!