Torna lo show delle Marching Bands

I M Summer Bands

La IMSB – Italia Marching Show Bands, torna in provincia di Varese! Dopo il successo del “Colorguard & Percussion Day 2017”, evento primaverile svoltosi al palazzetto dello sport di via Oslavia a Tradate, un nuovo spettacolo bussa alle porte della città di Tradate: “I M Summer Bands”.

Sabato 15 luglio scenderanno in campo ben sei delle migliori Marching Band italiane, a proporre al pubblico gli show preparati nel corso di quest’anno.

Il tutto inizierà con una parata per le vie cittadine che partirà da piazza Mazzini, di fronte al Municipio, per concludersi allo Stadio Uslenghi, dove le formazioni si esibiranno di fronte agli spettatori con spettacoli coinvolgenti, ricchi di musica, ritmo e coreografie.

Le bande verranno giudicate da un giudice internazionale come da tradizione IMSB.

L’evento non si presenterà in veste competitiva ma i commenti del giudice, opportunamente registrati e consegnati agli istruttori di ogni singolo gruppo, diventeranno fondamentali per la stesura di un programma di studio per l’anno a venire o per migliorare lo spettacolo proposto, in vista delle future rassegne.

La manifestazione è organizzata dall’associazione nazionale delle marching band, la IMSB, con il patrocinio del Comune di Tradate ed il supporto di F.C. Tradate, Tennis Club Tradate e Anima (associazione culturale musicale).

Le marching band partecipanti saranno:

– Bedizzole Marching Band da Bedizzole (BS)

– Brianza Parade Band da Veduggio (MB)

– General Vincent Junior da S. Benigno Canavese (TO)

– General Vincent Marching Band da S. Benigno Canavese (TO)

– Triuggio Marching Band da Triuggio (MB)

– Unity Show Project Drum and Bugle Corps (VI)

Lo spettacolo si svolgerà allo stadio C.M. Uslenghi di via Caravaggio a Tradate. Inizio ore 20.30. Ingresso gratuito.