Mauro Gregori si è dimesso

Sono Mauro Gregori e sono nato a Varese 58 anni fa. Varese è una città che amo, non solo perché la vivo da sempre, ma perché è bellissima. Il centro storico, il Sacro Monte ed il Campo Dei Fiori, i parchi, le ville, il lago, fanno di Varese una ci

Nuovi fulmini nella maggioranza in consiglio comunale. Con un annuncio su Facebook, il consigliere comunale Mauro Gregori ha comunicato le sue dimissioni dal consiglio. Gregori era stato eletto con la lista Davide Galimberti Sindaco ed era un consigliere della maggioranza. Due mesi fa, aveva fondato il gruppo misto ma era rimasto con il centrosinistra.

Ora ha dato sfogo in maniera definitiva al malcontento che da tempo aveva manifestato.

Gregori lamenta il fatto che dall’inizio di questa amministrazione le sue proposte non sono mai state prese in considerazione che il sindaco Galimberti preferirebbe gestire Varese ma non davvero cambiarla nel profondo. Gregori inoltre accusa il sindaco di essere autoritario: “Insomma, l’uomo solo al comando, che non ammette condivisioni preventive delle sue scelte – scrive – non fa per me”.

E’ il secondo consigliere su quattro della Lista Galimberti che si dimette. Il primo era stata Andrea Bortoluzzi, mentre il consigliere Gaetano Iannini è rimasto nella lista ma vota ormai secondo coscienza.

A Gregori subentrerà Agostino De Troia, ex Udc, che alle elezioni del 2016 aveva sostenuto il sindaco nella sua lista civica. Di seguito il post completo.