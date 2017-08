“Portatevi una monetina da 10 centesimi”

La notizia che il primo settembre parte il primo parcheggio “Park & bus” segna una svolta storica nella viabilità di Varese.

E’ la prima volta, in città, che si tenta di rendere gratuito il mezzo pubblico per chi decide di parcheggiare l’auto in periferia. Certo, la misura inizia con molte polemiche: le opposizioni l’hanno avversata. E infatti le amministrazioni di centrodestra l’hanno sempre considerata sbagliata e non hanno mai preso in considerazione l’idea dei parcheggi esterni a corona, da abbinare al mezzo pubblico.

Piano parcheggi Varese

(La fermata del bus allo stadio di Varese e gli assessori della giunta)

Tuttavia la giunta Galimberti ci prova, e il presidente di Avt Franco Taddei ritiene che sarà una significativa innovazione per Varese. L’unica accortezza, per gli utenti, sarà quella di avere con sé una moneta da 10 centesimi, perché l’amministrazione ha valutato che ogni passeggero dovesse avere in mano un titolo di viaggio. I 10 centesimi servono per ottenere dal parcometro il ticket: è una cifra solo simbolica, ma comunque bisognerà averla in mano. Abbiamo chiesto a Taddei se Avt creerà una qualche facilitazione anche per l’utente distratto: un cambiamonete o altro. Taddei ha risposto che bisogna portarsi le monetina da casa. Dunque, utenti avvisati: “Portatevi le monetine”.

I quattro parcheggi “Park & bus” saranno dislocati nei seguenti punti: stadio di Varese, Schiranna, area supermercato Carrefour di Bizzozero e area Iper Belforte.

Nei parcheggi interscambio verranno posizionati nuovi cartelli che indicheranno dove poter lasciare la macchina gratuitamente e usufruire dalla novità introdotta da Varese si Muove del Park & bus, che ha come obiettivo quello di favorire la mobilità sostenibile e diminuire il traffico in centro città.

Repetita iuvant: lasciando la propria auto in uno dei parcheggi si potrà prendere l’autobus cittadino al prezzo di 10 centesimo per le corse di andata e ritorno.