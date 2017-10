Fabio Boltro e Jazz Inc in scena con un omaggio a Devis

Si è svolto domenica 30, nella cornice di piazza Motta ad Orta, il memorial “A tribute to Billie Holiday”, orchestrato dal Borgomanero Jazz Club ed eseguito da artisti di prima grandezza. La cantante Sonia Spinello è stata accompagnata da Lorenzo C

Dopo il tutto esaurito di giovedì (26 ottobre) per il debutto gallaratese di Eventi in Jazz, la rassegna concede il bis sabato 28 ottobre alle 21.

Stesso palcoscenico, quello del teatro Condominio Gassman, e stessa altissima qualità dei musicisti in scena. Chi l’altra sera si è entusiasmato per l’esibizione di Franco Ambrosetti (alla tromba) e Danilo Rea (al pianoforte), non resterà certo deluso dall’appuntamento di domani sera, anzi.

Fabio Boltro (troma) e Jazz Inc., ovvero Alessandro Farinelli (sax tenore), Massimiliano Rocchetta (piano), Mauro Mussoni (contrabbasso) e Fabio Nobile (batteria) porteranno in scena il “Miles Davis Tribute”. Altro spettacolo a ingresso gratuito che si annuncia sold out. Merito della caratura internazionale dei musicisti selezionati per questa edizione di “Eventi in Jazz”, la prima che vede nell’organizzazione la partecipazione dell’amministrazione comunale gallaratese insieme a quelle di Busto Arsizio e Castellanza.

Il gruppo Jazz Inc., avvalendosi della collaborazione di Flavio Boltro (uno dei trombettisti più quotati al mondo), proporrà una rilettura contemporanea del repertorio di Davis, artista fra i più rappresentativi della storia del jazz della seconda metà del Novecento; genio rivoluzionario che non solo è riuscito a passare indenne attraverso varie epoche e stili (Be-bop, Hard Bop, Jazz Modale, Free Jazz, Rock Jazz) ma che ne è stato ispiratore e creatore, innovando e anticipando le nuove tendenze. Flavio Boltro, è trombettista di caratura tecnica ed espressiva con pochi eguali al mondo. La sua carriera lo ha visto protagonista assoluto per diversi anni nel quintetto forse più performante di Michel Petrucciani, di cui è stato colonna portante, piuttosto che con Elvin Jones o Kenny Barron, solo per citarne alcuni.

Questi i prossimi appuntamenti con “Eventi in Jazz” Castellanza Teatro di Via Dante: venerdì 10 novembre MANGALAVITE, NAIM E SALIS Box Populis (apre Giulia Tadiello Quartet omaggio a Wayne Shorter).

Busto Arsizio Teatro Sociale: sabato 11 novembre TULLIO DE PISCOPO & FRIENDS. Domenica 12 novembre MICHELE POLGA MEETS FABRIZIO BOSSO.

Castellanza Teatro di Via Dante: venerdì 17 novembre LINGOMANIA Lingosphere. Venerdì 24 novembre VITO DI MODUGNO ORGAN QUARTET.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.