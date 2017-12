I Bandits non segnano, l’Ora ne approfitta

Niente fine settimana da sei punti per i Bandits Varese che accarezzavano il botto in classifica dopo il successo colto a Feltre nel turno del venerdì.

I gialloneri, impegnati domenica sera in casa contro l’Ora (travolto a Milano due giorni prima), sono caduti con un secco 0-3 contro le “Rane” altoatesine mettendo in luce di nuovo una preoccupante sterilità offensiva. Il KO non intacca, per lo meno, la classifica: Varese continua a restare ottava grazie al successo di Feltre, ma si ritrova con due squadre – Alleghe e Como – alle spalle con un solo punto di vantaggio ma i lariani hanno una gara in meno (non disputato il match con il Merano).

Al PalAlbani accade tutto nel terzo centrale: dopo una prima frazione equilibrata ma a reti bianche, l’Ora segna due volte al rientro sul ghiaccio nel giro di pochi istanti. Danze aperte da Zelger per lo 0-1, gol replicato da Tschöll appena 45″ dopo. E ancora lo stesso Tschöll – sempre in parità numerica – mette la firma sullo 0-3 al 31’38”, anche con un pizzico di fortuna dopo una parata di Bertin.

Una serie di colpi che mandano al tappeto i Bandits i quali, sotto di tre reti, hanno provato a riorganizzarsi e giocato un discreto terzo finale senza tuttavia riuscire a “bucare” il portiere ospite Giovanelli.

Per i gialloneri però, all’orizzonte, c’è un’altra occasione che andrà sfruttata a ogni costo: giovedì sera al PalAlbani arriva il Chiavenna penultimo in classifica, anche se tutt’altro che squadra materasso. Fare punti questa volta sarà imperativo, altrimenti i playoff rischiano di sfuggire una volta per tutte.

Bandits Varese – ASC Auer Ora 0-3 (0-0, 0-3, 0-0)

Marcatori: 23’16” Zelger (O – Zerbetto), 24’01” Tschöll (O – Stipfl, Gamper), 31’38” Tschöll (O – Calovi, Negri).

Varese: Bertin (Broggi); Barban, Cortenova, Rigoni, Mazzacane E., Borghi F., Papalillo, Cesarini; Mazzacane M., Teruggia, Andreoni, Di Vincenzo, Sorrenti, Privitera, Borghi P., Mandelli, Principi, Merzario, Rizzo, Pirro. All. Cacciatore.

Arbitro: Lottaroli (Basso e Terragni).

Note. Penalità: 6×2’ Bandits Varese, 6×2’ ASC Auer Ora. Spettatori: 103.